高市一名40多歲的居家檢疫婦人在林園區住處死亡，這是高雄第二起居家檢疫者死亡事件，市長陳其邁指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人味，減少遺憾發生的機率。

陳其邁表示，相對其他國家，台灣居家檢疫系統非常嚴格，執行率也非常好，99.9％以上的民眾配合，是整個防疫成功最重要的關鍵，過去他在中央，都有考慮到能夠更人性、更有台灣的模式，例如里幹事打電話關懷比較人性，民眾的生活照顧會比較比較有人味。此外，也曾發生外籍移工手機壞掉，要換支新手機，外事警察協助換手機的時候還送他一盒巧克力，就會比較有溫暖的感覺。

陳其邁說，高雄目前有2000多位居家檢疫民眾，他已請衛生局能夠更人性一點、給個案更多的關懷，假如人力不足，市府會設法增加，利用電話跟個案聊天會更溫暖，居家檢疫民眾的配合也會更好。

高市衛生局長黃志中指出，這位林園區40多歲居家檢疫婦人在住處死亡，初步認定沒有他殺嫌疑，檢察官正進一步了解，傳染病部分，法醫也正在檢測，檢測結果出來後，會再向外界說明。

黃志中表示，居家檢疫的關懷工作，目前是由里幹事執行電訪，每日關懷個案，如果發生電子圍籬異常現象，則由管區員警去了解，若個案有病痛，會透過醫療體系協助就醫。經過檢視，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。

但他強調，林園這位40多歲婦人的死亡，牽涉個人的一些議題，涉及隱私不便對外說明。但居家檢疫過程中，這名婦人都沒有告知有身心方面困擾、病痛等等，發生這樣的不幸，衛生局同仁都很遺憾。

(中時 )