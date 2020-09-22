罹患阿茲海默型失智症的黃媽媽，一直由二女兒美琪與外籍看護一同照顧，但最近病情惡化了。帶著黃媽媽來接受失智評估的美琪，對臨床心理師訴說自己母親最近一些怪異舉動，例如懷疑有人闖進家裡偷錢，事實上是黃媽媽忘記將錢藏哪裡、認為看護會下毒所以要求美琪煮飯、看到已經去世的親人並和他/她說話等；美琪認為自己母親沈溺在幻想中，因此需要有人告訴她現實。無奈，黃媽媽卻因此經常和美琪爭執，搞得美琪不知要如何是好。

失智症除記憶力變差 還可能出現精神症狀

臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師高振傑說，一般人對失智症長者的印象，大都是記憶力變差。其實失智症是一種大腦疾病，隨著萎縮、退化，也會出現類似思覺失調症的精神症狀，例如：多疑(Paranoia)、妄想(Delusions)、幻覺(Hallucinations)，這類精神症狀發生頻率在10～70%，會隨著失智症種類而不同。

常見3精神症狀 對症下藥才好因應

高振傑針對這幾種常見精神症狀做以下說明，並提出這類常見的困擾可以如何因應。

一、多疑

所謂的「多疑」，是指懷疑他人的程度超過合理範圍。長者的「多疑」通常與其記憶力不佳有關，而且記憶力越差，情況就越惡化。常見的多疑種類有︰懷疑東西不見是被某人偷了、懷疑被兒女帶來住院是因為他們要謀奪家產、無法記住醫護人員而懷疑他們是騙子。

有時候長者的多疑來自於對自己日漸衰弱的不安全感，擔心自己受騙，因此對於周遭的人都採取防衛的態度。高振傑建議，倘若長者因為對家屬起疑心而不配合或敵視家人，可以試著用一些方式讓長者了解家屬是關心他的，例如找一些舊照片敘舊，讓長者回憶起自己和家人過去的相處，適時給長者溫柔的撫摸或擁抱，這樣較能讓長者感受到安全感。

二、妄想

所謂的「妄想」，就是沒有的事，但是長者卻堅信不移。比起「多疑」，「妄想」的固執程度、怪異程度更高。常見的妄想有：被偷妄想（兒子偷存摺）、被害妄想（媳婦在煮的菜下毒）、嫉妒妄想（老公跟外籍看護偷情）、奇特妄想（電視會播出腦內想法）。

針對有妄想症狀的長者，最重要的是別與其爭辯，試著順著妄想來達到家屬的目的。舉例來說，長者認為自己是兒子被陷害，所以不願意就醫，此時可以安排與長者關係較好，且非妄想對象的家屬來勸說，向長者表示為了反擊兒子的陷害，所以要去醫院證明自己的清白，亦即藉由順勢而為的說詞來讓長者達到就醫的目的。

三、幻覺

所謂的「幻覺」，是指沒有真實的刺激產生卻有此種知覺。例如：視幻覺（看到過世的母親跟長者揮手）、聽幻覺（聽到觀音菩薩向跟長者說法）。

通常有幻覺症狀不太造成干擾，但可能會造成長者的危險，例如看到窗外有人對長者揮手，長者沒想到所在地是三樓就靠過去，以致差點跌出窗外。對此，家屬可以和長者談談他們的幻覺，問問那些幻覺給長者什麼樣的感受，例如可怕的或是懷念的，並適時地給予安撫或支持，向長者表示若看到誰而想要打招呼都要讓家屬陪著一起去，以免發生危險。

高振傑指出，由於失智症是一種持續性衰退的疾病，家屬要避免對長者有過度的期待，認為讓長者回到現實才是對的。對於失智症的精神症狀，不要直接修正長者這些行為，而代之以正向的鼓勵或包容的支持，讓長者的症狀與自身、家庭共處。

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(中時新聞網)