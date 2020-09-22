越南胡志明市市政府正在處理一項申請，越南的三星家電電子(Samsung CE Complex Electronics；SEHC)正申請轉為出口加工企業。

如果申請通過，SEHC將成為西貢高科技園區專精於產品出口製造的企業。如果SEHC想享受進出口關稅優惠以及出口加工企業的稅賦減免，產品出口比率必須拉高到至少90%。

胡志明市政府預計SEHC的轉型不僅為三星創造優勢，地方上支持的企業也可進一步在重要生產領域進行投資。

該提案亦為胡志明市承諾的目標，為外國投資者創造穩定的投資環境，特別是三星能將越南視為全球生產和出口的中心。

SEHC為三星集團在越南的子公司，2016年開始營運，主要為生產和組裝智慧電視和LED顯示螢幕。

在2018年西貢高科技園區同樣為SEHC提出相同申請，但最後被越南財政部否決，因該公司當時的產品出口比率僅為約75%；此外，SEHC位於高科技園區，而非出口加工區域或其他產業區域。後來與監管單位進行多方溝通，才讓出口加工企業的資格具更多元的條件。

(時報資訊)