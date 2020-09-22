為應對新冠肺炎疫情，第二季美國政府與企業的債務飆升，儘管個人淨資產增加，以及消費者信貸暴跌至創歷史低點。

聯準會周一公布，今年4至6月美國家庭總財富較第一季增加6.8%，達到近119兆美元，而家戶淨資產增長幾乎全由股市大漲驅動。

美國政府推出規模史無前例的財政與貨幣激勵方案，帶動美股標普500指數在第二季上漲20%、淨值暴增5.7兆美元，貢獻總淨值增長的75%。受惠於抵押貸款利率屢創新低，房地產淨值增加5億美元。

第二季消費者信貸下滑6.6%，創下二戰以來的最大跌幅，主要因信用卡餘額從1.02兆美元降至9,538億美元。學貸債務幾乎沒有變化，為1.68兆美元，而車貸微增至近1.2兆美元。

聯邦政府與企業繼續增加債務，美國第二季國內非金融債務總計達到59.3兆美元。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，美國在第一季末開始實施封鎖措施，為了提振受到衝擊的經濟，美國國會通過《CARES法案》，導致第二季聯邦政府債務呈現58.9%的爆炸式增長。

第二季美國非金融企業債增加14%，雖低於第一季的增加18.4%，但仍遠高至少自1980年以來的所有疫前水平。此外，州政府債務增加3.5%，創下2009年以來最大增幅。

(時報資訊)