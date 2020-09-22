民進黨立法院黨團幹事長、書記長難產，黨團總召柯建銘17日提出協調方案，此會期由鄭運鵬、鍾佳濱續任，下兩個會期再由陳亭妃、莊瑞雄擔任兩長，但黨內有意見，柯建銘今再提出新方案，本會期依舊由鄭、鍾兩人續任幹部，下會期起，非蘇新系及蘇心各擔任一名幹部，由各派系協調輪流當，但黨內有人認為，新蘇系已當兩會期幹部，應由非新蘇於下兩會期當兩長後，未來再由派系輪流擔任幹部較恰當。

針對幹部爭議，陳亭妃今表示，她從2月就登記參選幹部，希望讓幹部經歷更完整，但總召柯建銘17日協商時，提出這會期希望由鄭運鵬、鍾佳濱連任，下會期再由她跟莊瑞雄擔任兩長，且任期為1年，想說把規則跟制度講清楚就沒問題，沒想到隔天卻翻案，柯總召稱有人反對該方案，所以要投票決定，她認為，如果協調好的是事情臨時翻盤，投票結果已經沒意義。

陳亭妃強調，她並非堅持一定要擔任幹部，而是要建立制度，柯總召稱鄭、鍾好配合，請問誰不好配合，令人納悶，如果每次登記參選都被要求退讓，讓以後都不用登記，直接由黨團總召決定就好。

據悉，柯建銘今下午將要求有意角逐幹部的人選再度協調，並提出新方案，本會期由鄭運鵬跟鍾佳濱續任幹事長、書記長，下會期起由蘇新系及非新蘇系各1人擔任黨團兩長，輪流當。

但有派系認為此方案仍欠缺公平性，主張既然蘇新系擔任2個會期幹部，非蘇新系也應該比照辦理後，未來再由蘇新系及非蘇新系輪流擔任幹部比較公平。

(中時 )