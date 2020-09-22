台南市政府警察局第三分局原海南派出所舊辦公廳舍座落於海佃路一段，屋齡已逾30幾年，當時員警數僅6人，與現行員警數18人相比，辦公空間不敷使用；新海南派出所因興建基地位於全台首處低碳示範社區九份子重劃區，建築方式符合政府綠建築，造型簡潔高雅、獨具一格，設施與各項設備均符合現代化和便民化的需求，常讓經過民眾佇足觀賞，成為九份子重劃區新亮點。

新海南派出所位居大台南市都會區要衝，人口稠密，交通四通八達，是安南區繁華地段之一，轄內之九份子重劃區更是台灣低碳示範社區，因此轄區治安維護工作尤為重要。為改善市民洽公及員警工作、生活環境，歷經市議會、警察局、地方民意代表與各界多方的協調、規畫，終在市政府積極推動之下，取得安南區國安段1501、1502地號土地，總面積1,467平方公尺（443坪）作為興建基地，興建總樓地板面積422坪地上3層樓鋼筋混凝土結構建築，總工程費新臺幣4,450萬元。

新海南派出所基地位於全臺首處低碳示範社區九份子重劃區，建築方式須符合政府綠建築「綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量及污水垃圾改善」等七大指標，不僅榮獲市政府公共工程優質獎評選「特優」，更取得鑽石級綠建築標章，外觀設計融入周邊公園環境特色，有別一般公務機關，造型簡潔高雅、獨具一格，其設施與各項設備均符合現代化和便民化的需求，使轄內民眾洽公更具便利。

市警局長詹永茂表示，市長黃偉哲對改善員警辦公環境向來不遺餘力，感謝市政府及市議會對海南派出所新建廳舍大力支持。警三分局分局長許坤田表示，自就任起便不捨海南所同仁在如此狹小的空間辦公，任內能看到同仁能開心搬新厝，有更好更舒適辦公環境，讓他覺得十分欣慰與喜悅，提醒同仁做好維護治安工作，提升台江地區治安、警政、交通等各方面服務品質。

(中時 )