2020年新冠肺炎疫情延伸（COVID-19）疫情延燒，隨著在家上班、上學的機率提升，接觸數位科技與服務的時間也比過往更長，讓網路詐騙情況比往年更為猖獗。再加上資策會統計，2019年國內行動支付普及率達到62%。隨著使用者在網路上停留的時間更多、更多擁抱行動支付，有效防堵網路上惡意攻擊的需求也更為急迫。趨勢科技今（22）日宣布推出PC-cillin 2021雲端版，針對詐騙集團新型態的詐騙形式，以及逐漸開始進入教育界的Chromebook都帶來新的支援與防護，全方位防護你的個資、重要資料與上網安全。

趨勢科技統計今年截至8月底，台灣偵測到詐騙網址數量竟已高達170萬，是2019年同期的4倍。其中詐騙集團也因時制宜，針對口罩預購、宅配簡訊、振興三倍券等主題進行詐騙。再加上大量名人、網紅Facebook粉絲專頁遭駭的事件也持續不斷，顯示防詐已經是新世代的需求。為了持續提升大眾的資安意識，以及為用戶的上網裝置帶來更強大的資安防護，趨勢科技推出PC-cillin 2021雲端版。

趨勢科技PC-cillin 2021 雲端版不僅能防毒、防駭，還能保護個資、防範網路詐騙，全面保護電腦和手機安全，讓消費者資安防護再升級，不用擔心落入駭客陷阱。新品共有幾大特色：

（1）【防範詐騙】假粉專、釣魚網頁一一擊破：

趨勢科技PC-cillin 2021 雲端版強化對於詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力！獨家「詐騙剋星」功能，提升未知詐騙簡訊偵測力，即時偵測惡意網址作出精準判斷；獨家影像掃描功能，讓用戶簡單透過手機快照截圖，快速檢查影像中網址安全。此外針對駭客最愛使用的釣魚手法，也能透過網頁特徵與網址比對技術，即時封鎖假冒的登入網頁。

（2）【AI智能防毒】多層防護再進化：

PC-cillin 2021 雲端版採用多層式防禦技術，融合先進的AI人工智慧，自動偵測精準抵禦，防範各種未知網路威脅。「勒索剋星」功能可即時阻擋勒索病毒加密，保護電腦內的資料與雲端硬碟上的重要檔案和照片影片，守護上網裝置與個資安全。

（3）【安心網購】宅在家或零接觸行動支付 都能安心購物 :

安心Pay功能提供多重線上交易防護，無論透過電腦瀏覽購物網站或，使用網路銀行App、購物App等，皆可即時阻擋以竊取交易資料為目標的惡意攻擊，防止重要個資被竊。「安心Pay行動版」為網銀與金融APP進一步增加安全性，防範假Wi-Fi劫持、覆蓋式惡意APP攻擊和裝置漏洞等，無論疫情宅在家遠距購物，或使用行動支付，都不用擔心落入駭客陷阱！

（4）【輕快無擾】獨家主動式雲端截毒技術，讓電腦無負擔更輕快：

隨著網路邁入5G時代，網路速度提升可能讓消費者更快掉入詐騙陷阱，難以回頭。PC-cillin 2021 雲端版也在執行效能上全面提升，更有專為玩家設計的「無干擾模式」，在全螢幕模式下進行遊戲或工作時，將自動開啟無干擾模式，暫停非緊急通知、預約掃瞄作業或LINE等應用程式，不干擾遊戲進行且仍可獲得安全防護。

事實上對於資安防護，趨勢科技也與LINE合作了「防詐達人」官方帳號，能使用者可以傳送可疑連結，讓它為你辨識是否為惡意連結。但是趨勢科技提醒，事實上他們判斷網址是否是惡意網址或是詐騙網址的方法，是綜合許多條件，例如該網址的伺服器是不是短時間內有大量流量、是否該網址存在時間很短但是卻跟一些長久的品牌很相似等等，透過多元方式全面比對與偵測。而對於消費者來說，即便警覺性再高，或者有很好的上網習慣，不輕易點擊可疑連結，仍有可能不小心上當點選朋友傳送給你的假貼圖連結，可謂是防不勝防。透過運算更快、更全面能協助你判斷的防毒軟體為你守護上網、行動設備以及資料的安全，對於經常需要上網的使用者來說，絕對是有益且安全的投資。畢竟千金難買你的信用卡資料，或是你的珍貴個資與電腦資料，等到有一天你真的不幸中了勒索軟體，或是信用卡被盜刷，恐怕只會悔不當初。

趨勢科技在台北市府轉運站1F售票大廳架設趨勢科技C琳特務創意販買所，完成指定任務可以獲得只送不賣的限量乖乖造句聯名包，協助民眾提升資安意識。（黃慧雯攝）

趨勢科技限量乖乖造句聯名包。（黃慧雯攝）

趨勢科技PC-cillin 2021雲端版與過往一樣，購買後可安裝在三個裝置中，支援Windows、Mac以及Chromebook，也支援iPhone/iPad以及Android裝置。而為了推廣新品並且提升民眾的資安意識，9月22日(二)至9月27日(日)11點至晚上9點，趨勢科技在台北市府轉運站1F售票大廳架設C琳特務創意販買所，民眾只要在現場掃描QR-code下載PC-cillin 行動安全防護App，或是跟上傳趨勢科技乖乖造句聯名包的照片到個人Facebook或Instagram（貼文或是限時動態皆可），就能免費獲得只送不賣的限量乖乖造句聯名包。

(科技)