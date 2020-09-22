行政院農委會為推動「食農教育」，除規劃有機校園推肥設施計畫，還在新北市瑞芳區吉慶國小建置高速發酵「黑水虻」系統，實地以地方永續環保來節省政府負擔，並達成校園「零廚餘」，副總統賴清德也於22日到校訪視，他除希望地方齊心為這片土地努力，更期盼藉農業循環帶動地方產業經濟發展起飛。

新北市瑞芳推食農教育達成校園「零廚餘」，副總統賴清德當黑水虻的代言人。（吳康瑋攝）

新北市瑞芳推食農教育達成校園「零廚餘」，副總統賴清德當黑水虻的代言人。（吳康瑋攝）

賴清德指出，黑水虻可有效率地處理廚餘，但目前整體產業的架構仍尚未完整，需要由農委會進行調查評估後，再進行後續規劃，他指出，黑水虻被譽為「大自然清道夫」是一種非常環保的資源昆蟲，也是農委會極力推動地方環境保育的重要關鍵，若後續農委會經調查後，若發現其有成為產業體系的底蘊，會由政府負責將黑水虻養殖推廣至全台。

農委會畜產試驗所助理研究員梁世祥指出，黑水虻更是一種完全變態類的昆蟲，農委會自99年起開始研究，它的成長過程分為卵、幼蟲、蛹及成蟲4個階段，各階段也都分別可製作成蛋白飼料、甲殼素及有機肥等。

新北市瑞芳推食農教育達成校園「零廚餘」，副總統賴清德當黑水虻的代言人。（吳康瑋攝）

新北市瑞芳推食農教育達成校園「零廚餘」，副總統賴清德當黑水虻的代言人。（吳康瑋攝）

梁世祥說，黑水虻是以廚餘等腐爛有機物為食物，大量且有效率地處理廚餘，除了可運用在水產養殖、生物科技及環境改善方面，更可以解決家庭廚餘的堆積，不只環保還具有相當的經濟潛力。

吉慶國小家昌會長游璩駿指出，校方為培養孩子愛護環境，配合政府推動黑水虻的培育及高速發酵系統，除了可以讓孩子親手參與環境保育的工作，更可以實地去化大量的廢棄物，他強調說，一隻黑水虻就可以解決30公斤左右的廚餘，不只已經可以當作一種環保產業，更可以帶給小朋友能更多元的學習方向，是一種極具價值的資源。

(中時 )