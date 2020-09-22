京東集團21日發佈公告證實京東健康將赴港上市。公告中指出京東健康作為京東集體旗下子公司，京東集團計畫分拆京東健康於港交所主機板上市，對於具體分拆上市的完成時間，將取決於市場情況等因素。而市場也傳出，京東健康本周將在港提交IPO，計畫募資20億美元。

回顧2019年5月京東健康獲得超過10億美元A輪融資，並從京東集團拆分獨立營運，成為繼京東數科和京東物流之後，由京東集團打造的第3隻獨角獸。京東健康定位「以供應鏈為核心、以醫療服務為抓手、以數位驅動的使用者全生命週期全場景的健康管理平台」。

據新浪財經報導，目前京東健康打造了京東大藥房、京東互聯網醫院、智慧醫院、京東家醫等核心產品和子品牌。其中京東互聯網醫院是大陸首批取得互聯網醫院牌照的平台型互聯網醫院之一，已入駐超6萬名醫生。

京東指出截至4月30日，京東健康線上問診平台累計服務使用者超過1000萬人次；2月10日上線湖北慢病用藥求助資訊公益平台，收到湖北地區超過2萬條慢病患者的斷藥求助資訊，超過96％的用藥需求得到解決。

(旺報 )