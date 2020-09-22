全家便利商店積極搶攻「白金」市場，宣布將於9月23日起推出「滿餡麵包」2.0版，主打適合台灣人一口咬的完美5公分寬度，並改良麵包形狀，從兩端較尖的鵝蛋形調整為橢圓形，讓餡料更飽滿、口口都吃得到，首波推出「果粒草莓滿餡麵包」、「深焙花生滿餡麵包」兩款口味，採用雙餡料、內餡吃得到顆粒感，口感層次更多元！

而這也是繼全家打造「匠土司」、「極鬆餅」兩大明星品牌後，再塑造的第三個品牌「滿餡麵包」，全家並宣布「三大白金天王」正式到位！

為慶祝2.0版「滿餡麵包」上市，全家表示，9/23～9/27將在全家APP「隨買跨店取」推出3入88元限定優惠，兩款各限量5,000組，售完為止；另外，9/23～10/6在店舖購買滿餡麵包系列，搭配指定飲品，也可享49元自由配優惠。

全家指出，滿餡麵包源自於日本，在超商與麵包店長年販售，鵝蛋形狀、夾入各式甜鹹餡料的麵包，因其變化多、簡便製作，素有日本國民麵包之稱。看好此類型麵包口味變化性和市場潛力，全家旗下福比麵包廠獨家研發，去年10月首度開賣迄今已銷售200萬個，此次再精進打造2.0版滿餡麵包，

全家鮮食部部長黃正田表示，今年上半年鮮食營收表現亮眼，其中，白金業績年增近一成，成長主力來自於福比麵包開發市場差異化商品，以「匠土司」、「極鬆餅」兩款明星麵包，養成全家的忠實「麵包粉」。看好白金市場的多元性發展，再推出「滿餡麵包」系列，象徵全家白金第三塊版圖到位，未來將以「匠」、「極」、「滿」三大天王全力進攻白金市場。

全家表示，首波推出「果粒草莓滿餡麵包」、「深焙花生滿餡麵包」，兩款麵包皆符合Clean Label單潔淨認證，其中，「果粒草莓滿餡麵包」選用果肉率達40％的草莓果醬，搭配紐澳乳源製作的煉乳卡士達醬，售價35元；「深焙花生滿餡麵包」嚴選當季新鮮花生，慢火炒焙製成深焙花生醬，搭配雲林顆粒花生角，能品嘗到花生口感與香氣，奶霜中拌入花生粉與鹹香花生醬，售價35元。

(工商 )