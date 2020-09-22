朝野立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄昨天遭起訴，台北地院合議庭裁定繼續羈押。對此，前高雄市新聞局長王淺秋有感，難怪當初前高雄市長韓國瑜主張成立「特偵組」，要讓「貪污關到死」，這政策當初引起爭議，可是現在感覺很有共鳴。

李恆隆為爭奪SOGO經營權，由曾任蘇震清助理、「是知管理顧問」的郭克銘充當白手套，賄賂蘇、陳超明、廖國棟以及蘇的辦公室主任余學洋辦公、廖的辦公室主任丁富華，要求協助推動修法，並向政府機關施壓。

在經台北地檢署經53天偵辦後，台北地方昨晚針對立委收賄案中羈押的9名立委及助理、業者及白手套召開移審接押庭，凌晨裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟三名現任立委繼續羈押。

立委收賄起訴，王淺秋今在自身主持的廣播節目感嘆，這讓她想到當初韓國瑜去參選總統時，曾經有個政見引起很大爭議。韓國瑜稱，要成立特偵組，「如果他本人敢貪汙的話，就把我關到死吧」！

王淺秋更在臉書強調，立法院集體貪瀆遭起訴的消息，相信大家都很有感，難怪韓國瑜當時主張成立「特偵組」「貪污關到死」特別有共鳴。

韓國瑜在參選總統時曾表示，民進黨拿不出成績單，各行各業叫苦連天，一例一休讓企業痛苦，能源政策更是錯誤，為何一上任馬上廢除特偵組，特偵組專門偵辦總統、副總統、立委、部長等大官，貪汙一定要法辦，民進黨一上任廢除特偵組，是否是要大貪特貪。

(中時新聞網)