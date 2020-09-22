行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，但因開放瘦肉精美豬、牛的爭議，引發國民黨發動杯葛，提出「先道歉、再報告」的主張，但因蘇揆無意就此提出歉意，雙方沒有交集，國、民兩黨團還一度在議場對罵叫囂，僵持不下，導致議程空轉整個上午。

立法院長蘇貞昌原訂今天上午到立院進行施政報告並備詢，但因民進黨政府對美豬、美牛的開放政策，從過去的反對變成全面開放；蘇貞昌上周赴立院報告開放政策時，也出現「壓麥克風」要閣員拒絕說明的狀況，引爆在野黨怒火，今天一早就發動甲級動員，佔領議場。

行院長蘇貞昌22日在立法院受訪時不願回應前總統馬英九的說法。（姚志平攝）

國民黨立院黨團總召林為洲在議場中，用大聲公向蘇貞昌喊話說，今天的訴求就是「美豬進來，總統下台」、「先道歉、再報告」2項主張。他說，民進黨從過去的反對開放，變成今天在沒有與社會、立院說明的情況下就貿然宣布開放，蘇貞昌身為行政院長，當然有責任先向國人道歉，才可以在立法院報告。

對於總統下台的主張，林為洲說，當年民進黨曾說，只要開放瘦肉精肉品輸台，當時的馬英九總統就必須下台，結果現在當然也要用相同表準來處理；他強調，不是要蔡英文立刻下台，而是呼籲蔡英文親自到立法院做咨文報告，說明到底有多委屈、美國壓力有多大，畢竟國家是大家的，總統當然有向全民報告的責任。

台下的民進黨團在林為洲發言時，不斷大聲叫囂，抨擊國民黨當年不也是支持美牛進口？引來林為洲反批，當時國民黨是開放美牛，而非美豬；尤其美牛還是瘦肉精使用含量最低的30個月齡以下小牛。況且，當初還經過社會溝通、立院討論，才做出這樣的決定。

有綠委也搬出蔡英文總統「時空環境不同」的論調來捍衛瘦肉精政策，對此，林為洲隔空回應說，「這是在騙肖ㄟ嗎？」他說，所謂的瘦肉精殘留量的國際標準，是早在2012年就公布，但當年民進黨依然繼續反對瘦肉精肉品，直到這幾年也都是如此，「要我播影片給你們看嗎？根本就是自己打自己的嘴巴。」

但由於蘇貞昌拒絕就此開放政策向國人致歉，因此，截至中午，立院議場仍陷入停擺狀態。

(中時 )