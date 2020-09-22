美國何時會遇到通膨的壓力？台新投信認為，目前市場不確定因素仍高，屬於K型復甦，通膨正俏俏在升溫。台新策略優選總回報高收益債券基金經人尹晟龢表示，全球市場低利率的環境下，投資人偏好高利率，就會朝高收益產品，台新投信聚焦「提前買回」策略，將於10月22日開募「策略優選總回報高收益債券」，產品特色為低波動、優息收。

所謂提前買回策略，尹晟龢指出，「提前買回策略」緣自於英國退休金的需求，以「長期追求絕對報」為目標，成為法人最愛。台新策略優選總回報高收益債券基金的投資顧問為紐約梅隆旗下最大子公司Insight，至今管理的資產規模成長逾20倍至9087億美金，已晉升為為歐洲第三大資產管理公司、全球第21大資產管理機構。依據IPE研究調查英國93家資產管理公司中，Insight在英國機構法人與退休金市場的資產管理規模排名第二，並大幅超越黑石、施羅德、M&G。

尹晟龢指出，在全球央行同步貨幣寬鬆下，企業借貸成本下降、財務彈性改善，北美高收企業槓桿僅回到2016年水準；與投資等級債券槓桿飆升至新高的情形相比，安全性較高。另外，企業受惠低利率環境，借貸及發債成本同步下降，發債意願大幅提升，預估2020年高收益債發行量將達3500億美元，創歷史新高。

(時報資訊)