路透報導，眼見疫情持續升溫，英國首相強生下令自周四（24日）起，全國所有酒吧、夜店、餐廳等場所只能營業至晚上10時，就必須打烊，盼藉此遏止第二波新冠病毒疫情。

強生周二將向國會與全國發表演說，根據唐寧街辦公室周一提供的演講摘要顯示，首相指出即將實施的措施將對許多人和企業造成挑戰，「我們知道這不容易，但我們必須採取進一步的行動以避免疫情再爆發，並且保護國民保健署（NHS）」。

另據英國《電訊報》（Telegraph）報導，首相強生擬將鼓勵英國人重返居家上班模式。

(工商 )