疫情升溫 英國要求酒吧、餐廳晚上10時打烊 13:212020/09/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，眼見疫情持續升溫，英國首相強生下令自周四（24日）起，全國所有酒吧、夜店、餐廳等場所只能營業至晚上10時，就必須打烊，盼藉此遏止第二波新冠病毒疫情。 強生周二將向國會與全國發表演說，根據唐寧街辦公室周一提供的演講摘要顯示，首相指出即將實施的措施將對許多人和企業造成挑戰，「我們知道這不容易，但我們必須採取進一步的行動以避免疫情再爆發，並且保護國民保健署（NHS）」。 另據英國《電訊報》（Telegraph）報導，首相強生擬將鼓勵英國人重返居家上班模式。 (工商 ) #全國 #強生 #英國 #餐廳 #打烊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗、滙豐避疫情干擾 外銀獵MA精英 轉線上招募 04:102020/09/22 金融．稅務 米其林名廚跨刀設計 Green ＆ Safe「星級美食懶人包」開賣 12:402020/09/22 旅遊 美股軟腳 台股早盤回測月線 09:242020/09/22 財經 陸港觀盤－港股新股火熱 潛力無窮 04:102020/09/22 全球財經 誠品首玩封館 日本萌貓NYA出沒「復古卡拉OK」 10:092020/09/22 風格 人民幣飆 企業匯兌風險升溫 04:102020/09/22 全球財經 台積電軟腳 台股再度跌破月線 12:032020/09/22 財經 疫情重擊 歐銀行業擬合併求生 04:102020/09/22 全球財經 澳門光影節 9／26盛大登場 04:102020/09/22 投資理財 雙十連假 海關不打烊 11:042020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 大咖落跑 散戶多殺多 台股跌破12700 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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