國民健康署今（22）日表示，乳癌是女性健康的重要議題，根據國民健康署癌症登記資料顯示，女性終其一生每12人就有1人可能罹患乳癌。國健署長王英偉指出，即日起，企業女性員工只要符合婦女乳房X光攝影檢查資格滿20人，即可向當地衛生局或與國民健康署核可的乳房X光攝影醫療機構提出需求，安排乳房攝影檢查巡迴車把服務送到公司，讓女性員工不會因上班而忽略了定期檢查。

每年的10月是國際乳癌防治關懷月，防治乳癌莫忘「及早預防、及早發現、及早治療」，國健署特別提醒、鼓勵所有女性朋友，一定要重視您的乳房健康。

國健署統計，106年約有1.3萬名女性罹患乳癌，是女性癌症發生率第1位；108年死因統計有2,633人死於乳癌，每天約有7人因乳癌失去生命，是女性癌症死因排名第3位。

國健署表示，國民健康署補助45歲以上至未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。

國健署說，全國共有213家醫療機構及84台乳房攝影檢查巡迴車可提供服務，109年1月至9月累積約有63萬人接受乳房X光攝影檢查，已找到約2,700名罹患乳癌。

國健署指出，乳房X光攝影檢查是目前國際實證研究最有效的乳癌篩檢工具，定期做乳房X光攝影檢查可達到早期發現、降低死亡率的目的。透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過6成是早期個案（0+1期）；早期乳癌的5年存活率超過9成，延遲治療導致晚期乳癌的五年存活率則僅約3成。

國健署也介紹，透過安排乳房X光攝影巡迴車到職場提供檢查服務，讓女性朋友不會因上班而沒有時間接受檢查；檢查流程是由女性放射師拍攝影像，讓女性朋友能全程安心。

對於乳癌的危險因子，國健署解釋，包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。

所以國健署說，已將具有乳癌家族史的女性朋友乳房攝影檢查服務提早到40歲，早一點進入定期接受乳房X光攝影檢查。此外，罹患乳癌後，只要積極接受治療、定期追蹤身體狀況，並適度紓發身心壓力、維持健康生活型態、參與支持團體活動等，乳癌並非不治之症。

(工商 )