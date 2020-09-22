朝野立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄昨天遭起訴，傳出台車董事長蔡煌瑯曾向立法院前院長蘇嘉全特助高建智通風報信，對此，今天有媒體詢問蔡煌瑯的職位是否會更動，蘇貞昌表示，他是今天才知道這件事情，還要再了解。

面對前總統馬英九日前表示，美方來訪階層越高，兩岸情勢就越緊張。對此，蘇貞昌回應，「這個我不想批評」。

對於農委會在科學人刊登廣告，指養豬若加入萊克多巴胺，可以增加收益又環保，蘇貞昌則回應，這不是農委會提供的資料，該雜誌也已出面道歉、澄清。

(中時 )