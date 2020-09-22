台車董座蔡煌瑯傳向蘇嘉全通風報信 蘇貞昌：要再了解 13:192020/09/22 中時 朱真楷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行院長蘇貞昌22日在立法院受訪時不願回應前總統馬英九的說法。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朝野立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄昨天遭起訴，傳出台車董事長蔡煌瑯曾向立法院前院長蘇嘉全特助高建智通風報信，對此，今天有媒體詢問蔡煌瑯的職位是否會更動，蘇貞昌表示，他是今天才知道這件事情，還要再了解。 面對前總統馬英九日前表示，美方來訪階層越高，兩岸情勢就越緊張。對此，蘇貞昌回應，「這個我不想批評」。 對於農委會在科學人刊登廣告，指養豬若加入萊克多巴胺，可以增加收益又環保，蘇貞昌則回應，這不是農委會提供的資料，該雜誌也已出面道歉、澄清。 (中時 ) #蘇貞昌 #蔡煌瑯 #台車 #農委會 #蘇嘉全 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇震清遭起訴 母盼兒能獲清白 04:102020/09/22 社會新聞 幫民進黨政府澄清瘦肉精 羅智強叫陣高嘉瑜 10:222020/09/22 政治 台車董座蔡煌瑯是否調職 蘇揆：要再了解 12:042020/09/22 財經 共機擾台頻繁 蘇揆：不是負責任國家應有作為 11:512020/09/22 財經 國民黨佔領議場 林為洲：蘇不道歉不准上台 11:142020/09/22 政治 好友曝「他很後悔講出來」 鄭文燦憂成第二個柯文哲 08:482020/09/22 政治 全達董事改選 大宇董座凃俊光人馬拿經營權 12:032020/09/22 財經 朝野達共識 立院優先審紓困3.0 04:102020/09/22 政治要聞 好大的官威！蘇震清等人施壓經濟部官員手段曝光 受害人痛心 08:172020/09/22 政治 是否許可羈押3涉貪立委 游錫堃：今天決定 09:092020/09/22 政治 政治熱門新聞 海軍突棄88杯飲料 小英親訪澎湖「愛國飲料店」買爆150杯 - 政治 蘇震清收賄洩密？ 網回憶一件事嘆：韓國瑜真傻 - 政治 勞保年改喊卡？許銘春喊政府會負最終給付責任 學者狠吐槽 - 政治 若韓流再起將復出？何庭歡曝心中遺憾 - 政治 兩岸開戰有3先決條件？曝民進黨沒說的真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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