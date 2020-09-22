育成國際同濟會中秋送愛心，捐贈月餅及柚子關懷扶助家庭。（南台中家扶提供／陳世宗台中傳真）

台中市育成國際同濟會，今年第13年集結會員的愛心購買月餅和文旦柚，由創會長市議員陳成添與現任會長宦亭候帶領下，將200盒月餅與柚子200箱全數轉贈給南台中家扶的扶助家庭；四張犁三官堂也捐贈供品50份，提供給貧困家庭使用，市府社會局長彭懷真特到場見證。

陳成添指出，育成同濟會中秋送愛活動，由多位同濟會前輩發起，將夥伴善款向十方啟能、立達啟能買月餅；並向大坑柚農買柚子轉贈給扶助家庭，不僅幫助社福單位，也關懷到弱勢族群嘉惠柚農，其中有100箱柚子是他自掏腰包加碼贈送。

三官堂董事長陳瑞昌，本身是育成同濟會前會長，透過中秋送愛活動一併於捐贈儀式中，提供普渡供品；包括泡麵、飲料、餅乾等民生物資，讓扶助家庭可以減輕生活的壓力。

「小文」的媽媽第一次帶著小朋友到中心領月餅柚子，說道：「真心謝謝每一位付出的好心人，雖然互不相識，但內心充滿感激。被關心的感覺真好！尤其是在中秋節家家都團圓時。」

南台中家扶主任王金敦表示，非常感謝育成同濟會多年延續這項善舉，每個人都做一點點就能成就更大的善行美事。捐贈儀式結束後，社工老師立即將月餅柚子分送家庭，家長和孩子們人手拿著一大盒月餅、一大袋柚子，滿足的表情全寫在臉上。

(中時 )