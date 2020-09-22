水手隊今（22）日在主場以6比1擊敗太空人隊，也幫助休兵一天的運動家隊把魔術數字歸零，贏得美國聯盟西區冠軍，上次運動家在美聯西區封王是2013年。美東、美中的冠軍尚未出爐，運動家等於搶先登頂。

運動家隊在2012、13年曾在美聯西區2連霸，最近9年拿下3次分區冠軍，中間被遊騎兵隊、太空人隊阻斷。目前運動家還剩7場比賽，近隊史近30年來最快封王，1990年運動家在美西登頂時還剩8場比賽。

水手隊今天推出王牌投手岡薩雷斯先發，8局被擊出7支安打，送出6K，只有1次四壞球、無失分，太空人隊先發投手小麥卡勒斯表現亦佳，僵持到7局下才被水手隊得分，但所失的4分均非自責分。終場水手6比1擊敗太空人，岡薩雷拿下勝投，戰績7勝2敗、自責分率3.06。

此外，如果今天水手輸球，美聯中區的印地安人就會確定拿到外卡晉級。印隊今天以7比4

勝白襪隊，拿下第30勝，本季勝率確定至少5成，目前在外卡排名第1。

(中時 )