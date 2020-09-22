高雄市長陳其邁22日受訪談預算編列，表示今年延續編1億元青創基金，但他批評過去編的3億，「在6月以前預算執行效果非常不好」，已要求青年局檢討；對此，韓國瑜時代的前青年局長林鼎超反駁，預算執行率低是因為先前都在審議補助投資辦法，當然無法放款，「不然是要亂花錢嗎？」

前高雄市長韓國瑜設立青創基金，是地方政府創舉，明年度市府預算，也延續再編1億元，但陳其邁22日向媒體說明總預算案時，特別提到青創基金過去的執行率非常差，他要求青年局盤點手上的預算，加上中央600億青創基金、中小企業相關貸款，未來如何整合，確保資金的分配布局，才能夠讓新創事業年輕人在第一輪、第二輪、第三輪的資金取得有足夠資源。

「青創基金在6月以前效果非常不好，編了錢，結果預算執行率不好，這個是要檢討的地方！」陳其邁說，未來青年局預算執行要全面落實，他也責陳副市長羅達生必須整合相關創業補助，先幫年輕人規畫好，讓他們可以取得更多的資源。

前青年局長林鼎超解釋，青創基金主要用於投資補助、貸款利息補貼兩部分，今年1月才拿到錢，由於投資補助需要非常謹慎，6月前請教非常多相關學者，也參考國發基金、其他國家相關基金擬定補助辦法，所以才無法撥款。

至於補貼貸款利息部分，青創貸款今年2月才開始實施，由於低利，前幾個月利息很低，根本花不到多少錢，目前青創基金應該還有2億多，他說預算執行率低，是因為韓市府嚴格把關、不亂花錢，他反問陳其邁市府，既然執行率還不到，如今何必再多編1億？

(中時 )