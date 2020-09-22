面對2022地方首長選舉、2024總統立委大選，成為國會第三大黨的民眾黨，當然也會參一咖。傳出「學姐」黃瀞瑩有意競逐士林、北投區議員，對此民眾黨立委蔡壁如鬆口表示，「她有意願」。

黃瀞瑩目前在台北市政府擔任副發言人，記者出身的她因《一日系列》爆紅，先是當柯文哲的社群小編，接著成為幕僚，在2020立委選舉也代表民眾黨出征。

對於外界傳聞黃瀞瑩可能參選台北市議員，蔡壁如今（22）日在廣播節目《POP搶先爆》中表示，自己辭去組織召集人後，沒有收到這樣的訊息，但兩人有聊過，黃瀞瑩曾透露有意願。

黃瀞瑩若參選，可能會碰上無黨籍北市議員陳建銘女兒、北市府副發言人之一的陳思宇。蔡壁如說，陳思宇好像還沒確定要不要選，但從高雄選舉的經驗看來，小黨要選要提早做準備。

至於台北市長人選黃珊珊，民調都只能拿到個位數，主持人邱明玉問是否擔心吳益政事件重演？蔡壁如說，離選舉還有2年多，會嚴肅看待民調找出問題、怎麼翻轉，也要看怎麼把黃珊珊的聲量拉高。

(中時新聞網)