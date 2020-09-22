SEMICON Taiwan 2020國際半導體展9月23日在台北南港展覽館登場，一零四(3130)與SEMI國際半導體產業協會共同出版《半導體產業與人才白皮書》，根據統計，2020年上半年半導體人力需求增加，今年9月104人力銀行線上約有2萬個工作機會來自半導體產業，占徵才市場的3％。

半導體成為台灣的關鍵產業，搶才留才育才已是國際級的人才戰爭。而2019年美中貿易戰、2020年新冠肺炎疫情皆為全球經濟帶來衝擊，半導體產業卻不受影響，104獵才資深副總晉麗明指出，最近5年，AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來充分機會，許多大廠在台灣擴廠，2020年第1、2季半導體人力需求皆較去年同期增加，2020年9月，104人力銀行線上約有2萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第9，占徵才市場的3％。

半導體2020年平均月薪52,483元居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業(53,984元)，排名第三的是投資理財業(51,718元)。回望2010年，半導體產業平均月薪排名全產業第四，經過5年追趕，2014年擠下投資理財業及金融業，排名產業第二，平均月薪10年成長26％，薪資彈力高於全體產業平均的14％，也強於電腦及消費性電子製造業的21％、投資理財業的13％。

依產業鏈，半導體上游IP及IC設計屬於附加價值較高的「矽智財」，2020年平均月薪可達6.8萬元，高於中游5.6萬元、下游4.6萬元。最近五年，上游比下游的薪資差距已逐漸縮小，2016年最高曾到1.74倍，2020年略降到1.49倍。

104人力銀行資料庫顯示，曾任半導體前五大職缺的職人，大多畢業自「電機電子/資工/機械工程」科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山；中下游百花齊放，傳統老牌私校如逢甲，以及私立技職大學仍能擠進半導體產業。

(時報資訊)