港女命案兇嫌陳同佳赴台自首事件再掀波瀾，死者潘曉穎的母親接受港媒《立場新聞》專訪時表示，要求疑犯陳同佳盡快投案，不過處理陳同佳自首事宜的香港聖公會教省秘書長管浩鳴事前回應，須等兩地通關才能安排。潘曉穎母親今日再向管浩鳴喊話稱，去年台灣政府已建立了特別窗口，陳同佳登上飛機即可投案，要求交代確實赴台自首日期，不應再延誤。

潘曉穎母親日前接受專訪時，曾首度針對陳同佳未兌現承諾赴台自首一事表達不滿，她說：「人在做，天在看，陳同佳應盡快兌現承諾，盡快前往台灣投案，要對得起自己，以及我死去的女兒。」

管浩鳴日前回應稱，陳同佳不曾想過逃避面對這件事，並指如果是他躲在香港就可以不承認（犯行），也不會搞到有逃犯條例這一件事」。他又指，在他與陳同佳，及陳同佳家人的傾談中，相信陳同佳最終會承擔責任赴台自首，希望兩地能盡快通關，「好讓我能去台灣，安排他回台自首嘅事情。」

管浩鳴認為，可以依循台灣「特殊人道考量及緊急協處」的條件下，安排陳同佳入境，至於潘母「人在做天在看」的說法，管回應稱「相信上天一定會為這件事劃上句號」，會盡力安排回台自首事宜。

(中時 )