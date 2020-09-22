小貨車駛入快車道時與砂石車擦撞。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區今天早上發生2傷車禍，邱男駕駛小貨車由快車道駛入慢車道時，與行駛慢車道同向由黃男駕駛的砂石車擦撞，造成邱男及車上劉姓乘客受傷送醫，雙方均無酒駕，警方目前正在釐清肇事原因。

今天早上9時30分許，在清水區臨港路7段189巷，65歲邱男駕駛小貨車，由東往台中港方向行駛，他從快車道駛入慢車道時，與行駛於慢車道同向49歲黃男駕駛的砂石車擦撞。

小貨車當場翻車，邱男及車上乘客劉男受傷送醫，雙方均無酒駕，正確肇事原因待警方釐清中。

(中時 )