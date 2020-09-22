與砂石車擦撞 小客車翻車兩傷 13:502020/09/22 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小貨車當場翻車，車上兩人均受傷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車駛入快車道時與砂石車擦撞。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市清水區今天早上發生2傷車禍，邱男駕駛小貨車由快車道駛入慢車道時，與行駛慢車道同向由黃男駕駛的砂石車擦撞，造成邱男及車上劉姓乘客受傷送醫，雙方均無酒駕，警方目前正在釐清肇事原因。 今天早上9時30分許，在清水區臨港路7段189巷，65歲邱男駕駛小貨車，由東往台中港方向行駛，他從快車道駛入慢車道時，與行駛於慢車道同向49歲黃男駕駛的砂石車擦撞。 小貨車當場翻車，邱男及車上乘客劉男受傷送醫，雙方均無酒駕，正確肇事原因待警方釐清中。 (中時 ) #駕駛 #慢車道 #行駛 #小貨車 #砂石車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失控公車連環撞 1死1警傷 04:102020/09/22 地方新聞 醫院司機接送洗腎病人未固定輪椅 車輛轉彎摔死患者被起訴 16:572020/09/21 社會 失去右腳掌小獼猴 成園區活寶 04:102020/09/21 地方新聞 磨破腳咬牙練 小姊妹舞技搶鏡 04:102020/09/22 地方新聞 內湖公車衝人行道釀1死 他目擊全程後返家驚嚇：死者是爸爸 11:502020/09/22 社會 吉普車急煞 公車閃避不及殃及7車 14:352020/09/21 社會 南京危在旦夕 決向龍潭進兵 04:102020/09/22 兩岸藝文 國道二號大貨車追撞 駕駛座嚴重擠壓 12:472020/09/22 社會 天天早操、插座不通電、耳針中藥各式療方 38日精神病院觀察日記 09:002020/09/22 生活 駕享雙進化的型格房車，2021 Nissan Sentra 1.6 尊爵智駕版 10:322020/09/22 汽車情報-新車試駕 社會熱門新聞 內湖公車衝人行道釀1死 記者採訪後才驚覺「死者是爸爸」 - 社會 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 他裸下半身睡車友妻 被逮竟辯：上大號來不及穿褲 - 社會 彰化二林透天厝大火 2歲與12歲女童救出無呼吸心跳送醫搶救 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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