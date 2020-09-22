蔡政府宣布明年元旦將開放萊克多巴胺的美豬進口，衛福部隨即訂定萊劑殘留容許值，並強制要求標示肉品產地，仍引發食安疑慮。立法院法制局報告指出，衛福部訂定的2019年食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估未周全，對於孕婦、兒童食用風險未進一步評估，建議參考歐美機制，對孕婦、兒童、老人等特殊對象影響程度更加周全評估，確保國人健康。

配合將開放含萊劑美豬進口，農委會主委陳吉仲近來頻下鄉說明政策，並強調會強化溯源制度；衛福部也表示，販售豬絞肉製品，肉源來自同一地或國，單一標示即可，若混雜多國肉品製成都要標示，並訂定萊克多巴胺的殘留容許量，考量國人攝食量及坐月子期間食用豬腎及豬肝飲食習慣，訂定比國際更嚴格的腎臟容許量標準。

不過，立院法制局報告認為，針對衛福部訂定美豬萊劑標準，豬腎臟標準低於Codex的0.09ppm，另增訂其他可供食用部位為0.01ppm，但衛福部健康風險評估報告並未周全，尤其是對於產後哺乳婦女食用含有瘦肉精的豬肝、豬腎，可能透過乳汁讓新生兒攝食到萊克多巴胺，對於兒童亦未進一步進行評估。

該報告指出，美國美國亦開始導入風險概念作為管制的前置基礎，建議衛福部參酌歐美機制及特殊對象影響健康評估更周全，確保國人健康。

另外，衛福部表示，2021年起大賣場、超市、傳統市場、零售通路等，部論是生鮮豬肉、加工食品或任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要標示豬原料原產地。

豬肉品來源標示部分，該報告認為，衛福部應與產業界溝通，實際訪視蒐集業者意見，在兼顧消費者透明豬肉原產地資訊及產業者實務可執行的前提下，落實豬肉原產地的標示。

(中時 )