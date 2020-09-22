外送員很辛苦，但態度仍不可以差！女網友分享，在家帶雙胞胎嫩嬰，早餐訂外送，但訂單抵達後，外送員先狂敲門，還傳訊息讓她「出來！」不耐煩的語氣讓原PO爆氣，忍不住發文公審，也引發網友關注，不少人直呼，語氣不行啊！是要打架嗎？

網友在「爆怨公社」抱怨，家中有雙胞胎嫩嬰，訂UberEats外送早餐，結果外送員抵達後，先是狂敲大門，後又傳訊息來說「我已經抵達，出來，我在二樓！」不耐煩的語氣，讓原PO也不爽心想，「我是有欠你錢？」雖說做外送辛苦，但有必要這樣嗎？

該網友重述當時的狀況，當時在家中顧一對雙胞胎嬰兒，結果外送員突然到了，她不該有時間先放下寶寶，再走去門口拿？難道要她一手抱一個去門口？還是要讓兩個孩子在家哭到像家暴，坐等鄰居報警虐嬰？原PO直呼，別鬧了！能否有點同理心？

原PO查詢外送平台的相關規定發現，外送人員有義務等候十分鐘！讓她爆氣地說，既然選擇這份工作，就必須遵守平台規定，不高興就別做外送，不高興就跟平台反應要收等候費，「連基本的禮貌都沒有，態度這麼差，花錢請你來討債的嗎？」

貼文引發熱議，不少網友對外送員的態度無法苟同，「出來？是要打架嗎？」、「好兇的口氣，身為服務業這樣是不行的」、「輸贏外送哥」、「差評！什麼出來！出來輸贏是不是？」但留言之中，也不乏一些護航的聲音，「沒人逼你叫外送啊！」

另外許多過來人也紛紛表示，可理解原PO的心情，畢竟若能隨時外出，自己去買就好，也建議下次考慮刷卡，選定不接觸服務，請外送員將餐點放在指定位置。更有網友表示，「身為前UE外送員，建議不用猶豫直接負評下去，這態度真的母湯。」

(中時新聞網)