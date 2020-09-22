自今年初起爆發並逐漸肆虐全球的新冠肺炎已造成3千人確診、93萬人死亡，且美洲、歐洲、南亞等地區都傳出疫情反轉的現象；不過台灣疫情相對平緩，相較於世界各國遭疫情衝擊程度較輕，人民日常生活普遍照舊，而美國有線電視新聞網指出，台灣不僅在疫情爆發時提前應對、領先全球，現在在重啟國門上也希望藉由外國合作，找出縮短隔離期間又能安全旅遊的科學方式。

Taiwan led the world in closing down for #coronavirus, could it do the same for opening back up? #Taiwan #Covid_19 https://t.co/6musicNx3t — Paula Hancocks (@PHancocksCNN) September 22, 2020

報導指出，當前台北的街道上，大熱天的街道上依舊充滿了行人，彼此仍記得保持社交間距，餐館人潮滿滿，年輕人們仍如同過往一樣在公園練舞，很少見到如同其他國家受到疫情衝擊的場景，除了4月中旬一起疑似本土病例之外，台北居民普遍對疫情顯得較為輕鬆自在；而台灣雖然距離疫情最初爆發的中國大陸僅有130公里，擁有約2千3百萬人民的台灣至今只有509起確診、7人死亡。

報導指出，台灣防疫的成功之處主要在控制病毒傳播速度，這也是歸功於2003年受到SARS重創後的寶貴經驗；而在1月初大陸武漢傳出出現不明病毒且有病人隔離後，台灣就展開防疫工作。外交部長吳釗燮向CNN表示，當得知大陸出現此一情形後，就推測恐發生類似當年SARS的情況，台灣衛生部門也隨即要求從武漢返台的旅客必須檢查，並提前實施旅行限制等等措施，防止了病毒傳播速度。

報導稱，台灣的提前部署，也讓當前其人民生活與之前未提早行動的國家大不相同。一名16年前赴紐約的台僑表示，在3月「感覺沒什麼人當疫情是一回事」，當時自認染疫的她也發現在美國很難找到檢測地點，故只好待在自家公寓數周，直到2個月後接受抗體檢測才確認她已感染。

隨後，這位台僑到了7月中旬返台探視患有肺癌的外婆，經過14天隔離後，她很驚訝她可以帶著外婆到處走走，「不論是上餐廳或是和其他人一起做瑜珈，這對我感覺是超現實的；若是在世界其他國家，我不太可能帶著外婆到公眾場所到處走走」。

曾撰寫台灣模式成功減緩病毒傳播速度的史丹佛大學防疫醫療政策研究所（Center for Policy Outcomes and Prevention at Stanford University）王智弘（C. Jason Wang）副教授表示，希望台灣可以更進一步成為全世界重啟日常生活的楷模，「在以科學方式決定關閉上，台灣已經做得很好...但若成為世界上重啟生活的典範，所需的新科學方式是什麼？」

台灣自6月22日起，對於來自低風險國家的短期商務旅行者規定可申請縮短居家檢疫時間，對此王智弘表示，有鑑於其他國家採取的「旅行走廊」或者「旅行泡泡」成效良好，建議台灣只要旅客經過一系列檢測為陰性，可縮短隔離時間，「當前商務旅客就是如此，但是對一般的每一位旅客而言，若不是用上述方式進入台灣的話，又應該如何呢」？

王智弘表示，台灣政府正考慮與史丹佛進行國際旅行的研究，藉由更頻繁的測試以便縮短隔離期間。王智弘說，「外交走廊」是世界各國復甦經濟的重要方式，想要更進一步藉由研究赴台旅客，測試縮短隔離期間的有效性與可行性，「即使有了疫苗，我們仍希望能讓世界各國安全地重啟國門，畢竟那並非百分之百讓人免疫的」。

(中時新聞網)