交通部長林佳龍今（22）日在臉書表示，今年中秋、國慶連假想往宜花跑的朋友，別自己開車，國道客運祭出史上最優惠價格，搭配宜花租賃業者優惠，讓您玩得更輕鬆！

林佳龍介紹，中秋國慶連假，是今年剩餘唯二連續假期，國旅人次想必再衝高。針對容量有限的國道五號，為了紓解車潮，公路總局協調促成客運業者、租賃業者合作，搭國道客運，將會更省時、更省錢、更輕鬆！

首先是更省時，林佳龍說，國五南下坪林、石碇交流道大客車專用，上國五免排隊，現省30分鐘！往花蓮加上蘇花改部分車道大客車專用，總計可省45分！

第二是更省錢，林佳龍指出，國道客運北花線來回原價600起，連假期間只要400元；北宜線享平均85折優惠，平均20分一班超方便！

第三是更輕鬆，林佳龍表示，國道客運有專業駕駛、沙發座椅，上車睡覺，養足精神下車玩，真的好輕鬆！更棒的是，宜蘭、花蓮合約租賃業者，提供搭乘國道客運的乘客，租車最多65折優惠！回程同樣搭國道客運，還可憑去回程票根與合作業者租車憑證退100元（機車）或200元（汽車）。

(工商 )