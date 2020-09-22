先前外媒報導指出，美國國防部以及其他美國聯邦政府機關，正在討論是否把大陸晶圓代工龍頭中芯國際列入實體清單，理由為一份研究報告提到，中芯國際與解放軍關係密切，甚至提供產品給一家遭到美國商務部列入實體清單的大陸軍事院校，成為繼華為之後，可能遭到封殺的大陸半導體廠商。不過，中芯國際仍沒有停下研發腳步，在聯合首席執行長梁孟松帶領下，N+1製程開始客戶導入，預計年底小批量試產。

原為台積電前研發處長的梁孟松，在2017年10月加入中芯國際，短短300天協助其突破陷入多年研發困境的14奈米FinFET製程，該公司營運也逐漸有起色，但隨著陸美科技產業競爭加劇，中芯國際2018年向全球獨家供應EUV光刻設備的荷商艾司摩爾(ASML)的訂單遭到美方阻撓，並在北京當局有意加速大陸半導體自主化，於今年回歸A股，並加強28奈米製程生產線規模。

梁孟松主導中芯國際晶圓代工的先進製程發展來看，2019年第四季，14奈米製程，2020年底將達月產能1.5萬片，並全力發展N+1、N+2製程。梁孟松表示，N+1製程將比14奈米性能提升20%、功耗降低57%、面積縮小63 %，至於N+2性能和成本會更高。

根據今年4月中芯國際發布年報顯示，N+1製程研發已經進入客戶導入階段，今年底有機會量產N+1製程。根據《新浪財經》報導，中芯國際表示，該公司的第一代FinFET 14奈米製程已於2019年第四季度量產，第二代FinFET N+1製程已經進入客戶導入階段，可望於2020年底小批量試產，按此說法，中芯國際將在2021年量產N+1製程。

(中時新聞網)