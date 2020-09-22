Ty Lawson trying to explain what 'cakes' mean to stop Chinese people from being racist towards him on Instagram pic.twitter.com/vBN0f0Rr9h — Bacon, Grits, Eggs (@reddawg77089) September 20, 2020

CBA福建潯興外援勞森(Ty Lawson)遭到球隊切斷關係，慘遭聯盟封殺之後，他21日在IG澄清他絕對沒有不尊重女性的意思，更沒有種族歧視。「我應該是你遇過最不可能有種族歧視的人，我能跟任何人相處得很好。」

勞森在前日在IG貼出一位辣妹給他跳膝上舞的自拍，寫道：「Chinese woman got cakes on the low...(中國女人的屁屁很有料)」掀起滔天大浪。他解釋所謂「Cakes」只是稱讚她的身材，「就是如此而已，你們反應過度了，而且所有衝著我來的種族歧視與侮辱字眼也太過頭。在中國認識我的人都知道我絕不是那種人，我單純稱讚她身材很好，並且我只是在夜店跳舞。」

外媒都報導勞森是在脫衣舞店自拍，其實那並非脫衣舞店，那名大陸女子也不是脫衣舞孃。勞森從頭到尾沒有說出任何種族歧視的字眼，反倒是一些夾雜中英文的留言到他的社群帳號去亂罵，充斥著「黑人」「原始人」之類的人身侮辱。

勞森在美國NBA時期就惹過麻煩，4度酒駕被逮，2015年法庭下令他接受戒酒課程。美媒《運動畫刊》懷疑勞森在大陸的失態言行可能是因為他喝茫了。※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康！

(中時新聞網)