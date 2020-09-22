總統府提供

20200921中天新聞 海軍出航尬共機！ 88杯「冬瓜檸檬」力挺「愛國的心」

日前澎湖馬公港旁一間飲料店，接到海軍下單88杯冬瓜檸檬，卻因共軍擾台，官兵臨時出任務無法如約領取，店家大方表示「不生氣」，力挺官兵弟兄保衛國家安全。事件傳開，該飲料店爆紅，被讚為「愛國飲料店」，總統小英今（22日）前往澎湖視察國軍部隊，也特地前往該店買下150杯飲料，慰勞官兵，飲料杯上還有小英署名，寫上「勤務辛苦了，國家感謝你們」。

有網友在臉書社團《澎湖大網聚》PO文表示，因為特殊原因多了44杯的冬瓜檸檬，希望能有好心人士能夠前來幫忙飲用。此文一出原讓許多網友相當生氣，不過手搖杯店家卻大力澄清，表示海軍弟兄訂了88杯冬瓜檸檬，卻因接到任務，必須立刻開軍艦出去，因此無法如約領取，而店家「真的不生氣」，因為「保衛國家安全」是重要任務，要力挺！

而店家已做好的44杯冬瓜檸檬丟掉太可惜，因此特別以優惠價30元（原價50元），歡迎喜歡的網友嚐鮮。消息一出，該店家立刻被網友讚爆是「佛心飲料店」、「愛國飲料店」，而海軍弟兄在返港後，也立刻補訂110杯彌補店家。

蔡英文今天視察澎湖負責執行台海第一線警戒攔截的空軍天駒部隊，和負責台海巡防的海軍子儀艦，也特地前往這家「愛國飲料店」，買150杯冰涼的飲料慰勞官兵。飲料上有蔡英文的署名，寫上「勤務辛苦了，國家感謝你們」。

蔡英文親自前往飲料店，笑著說自己「是來付錢的，謝謝照顧國軍官兵」，飲料店老闆娘則回應，台灣人民對國家安全和國防都是很力挺的，她也透露最近來業績增加很多，顯示官兵近來勤務的辛勞。

(中時新聞網)