企業跨國與遠端協作需求俱增，精誠(6214)看好遠距辦公與資訊科技的周邊市場需求，宣布成為混合實境裝置應用Microsoft HoloLens台灣獨家授權經銷商，未來將攜手Microsoft完整布局端到雲，協助解決台灣高科技製造業遠距廠房管理、跨國技術支援等急迫需求，並全面展開醫療遠距手術與教學、零售虛實導覽與銷售等應用整合，此外也能為建築與公共安全3D虛擬模型製作帶來幫助，首波HoloLens上市全台全面搶訂中。

精誠產品共享中心副總經理林承軒表示，我們觀察疫情期間能夠第一時間落實遠距或在家辦公、維持營運彈性的企業，大多是推動IT數位轉型的先行者，因此我們相信超前部署，提前培育數位能力，是幫助企業快速從危機中脫離並復原的重要關鍵。步入後疫時代，各行業的IT投資已明顯向業務不中斷(BCP)應用位移，因此精誠與Microsoft合作引進HoloLens 2，讓虛擬與現實透過數位雙生無縫接軌，幫助企業客戶順利迎向新未來工作模式，同時也在疫情期間發展創新的遠距產業應用。

精誠做為Microsoft HoloLens台灣獨家經銷商，優先鎖定醫療、製造、零售與跨國多點／多廠區實際運用，以遠距廠房協作與指導等應用場景，滿足疫情期間無法出差與跨國跨廠區的客戶需求，更將針對上述重點產業，優先整合產業應用進行市場推展。舉例來說，Microsoft HoloLens 2已搶先被台灣高科技大廠運用在跨國技術支援，由國外工程師協助台灣工程師完成設備組裝與維修，解決因疫情影響無法出國支援的困境。此外，國外目前也已有製造業、醫療、藝術的混合實境解決方案。

精誠協助台灣企業發展Microsoft HoloLens 2創新應用，將搭配Microsoft Dynamics 365 Remote Assist與Microsoft Dynamics 365 Guides商務應用解決方案，以及Microsoft Azure Spatial Anchors、Microsoft Azure Remote Rendering與Azure Digital Twins混合實境解決方案。

(時報資訊)