第47屆永信盃全國排球錦標賽今天進入最後一天賽程，高女組冠軍戰進行一場三局大戰，尋求永信盃6連霸的東山高中，最終25比21、14比25、13比15飲恨上屆季軍鶯歌工商，5連霸霸業中斷。

賽後鶯歌工商教練沈芳誼表示，這是自己接下兵符以來第一次擊敗東山高中，詢問球隊其他人員後，得知也是鶯歌工商首度在永信盃取勝近年高中女排強權東山高中，賽後全隊相當開心，沈芳誼強調，冠軍是一份肯定，但球隊還有許多不足之處，提醒球員不要因此放鬆，還須精益求精。

鶯歌工商在先輸一局的劣勢下奮力追趕，沈芳誼認為可能過去東山高中是很難攀越的一座山，球員首局打起來過於緊張、有點放不開，提醒大家放開打，把平常訓練的內容打出來、好好發揮，後面大家就穩住陣腳，終於收下勝利。

沈芳誼賽後點名高一翁梓勻是表現不錯的成員，翁梓勻表示，因為程度、經驗略輸東山一籌，所以對戰時壓力真的很大，也很感動大家一起收下冠軍。

東山高中今年才在108學年HVL高中排球聯賽3連霸止步，這次永信盃5連霸霸業也被斬斷，全隊將尋求在突破的方向，期許下次賽事重返榮耀。

(中時 )