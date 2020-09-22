伴隨油價走堅，大陸EG、SM價格觸底回升，近期更因下游開工提升，庫存持穩去化，搭配乙烯成本端支撐力道，現貨行情震盪偏強。南亞(1303)、台化(1326)、台苯(1310)、國喬(1312)及東聯(1710)、中纖(1718)營運疏壓、改善。

分析師表示，受颶風影響，乙烯供應緊張，價格出現上揚，對SM、EG烯價格形成支撐。遠東區現貨行情也因美貨轉銷壓力消除下，報價持穩推進、走堅。

大陸華東SM港口庫存自6月底達到高位後，快速回落降至30.74萬噸。下游EPS、PS開工率上升至70.94％、83.92％；ABS開工率開工率提高至99.38％。下游利潤偏好，短期高開工料將維持。

影響所及，在成本端支撐、港口庫存略有下滑，且下游需求向好，SM價格或震盪偏強局面，挺價上探，惟考慮新裝置投產在即，上行空間有限。

此外，國外部分裝置因不可抗力停車，且沙特方面貨源來港減少，大陸EG庫存依舊持續下降，而煤製裝置EG復工較慢，也製造一定去庫因素。

大陸華東地區主港EG庫存總量130.15萬噸，週減少6.86萬噸，降幅5.01％；下游聚酯開工率89％。短期EG價格可能因去庫和供應減少刺激有所回升。

南亞認為，9月全球EG生產裝置檢修、大陸進口量減少，加上生產廠家以減停產來減少虧損等因素，供需情況有所改善。預估第4季大陸聚酯產能利用率可維持90％以上，EG需求量約172萬噸/月，總供應約157萬噸/月，庫存可逐步去化，價格應有支撐。

(工商 )