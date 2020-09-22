卡達航空公司近日迎來第100架配備「超級 Wi-Fi」高速網絡的飛機，更多乘客在搭乘航班時將享受到升級的空中Wi-Fi體驗，在三萬英呎的高空亦可便捷地與家人、朋友、同事保持聯繫。第100架配備機上高速網絡的飛機亦意味著卡達航空將擁有亞洲規模最大的高速網絡機隊。

一架註冊編號為「A7-ALC」的空中巴士A350-900正式成為卡達航空機隊中第100架配備空中 Wi-Fi的成員，其機上高速網絡服務由全球移動衛星通訊供應商Inmarsat旗下屢獲殊榮的GX航空技術提供。自2018年首次推出以來，空中上網服務已分階段在卡達航空的機隊中全面推廣，為數以萬計的旅客提供優質的空中上網服務，旅客可隨時隨地瀏覽社交媒體頁面、影片內容等。

搭乘配備GX航空上網設施的飛機時，旅客將免費獲得長達一小時的「超級Wi-Fi」使用體驗，亦可根據自身的上網需求購買全程網絡服務。

卡達航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示：「作為全球航空業創新的領導者，卡達航空擁有世界上最年輕、最高科技的機隊之一。在其他競爭對手減少機上網絡配備之際，我們持續推廣普及該服務。」

「在目前充滿挑戰的環境下，與親朋好友保持緊密聯繫比以往任何時候都更重要。因此，我們很高興能與Inmarsat及GX航空技術合作，為廣大旅客帶來『超級 Wi-Fi』空中高速上網體驗，提供五星級空中之旅。」

Inmarsat航空總裁Philip Balaam表示：「卡達航空以提供卓越的機上體驗而享譽世界，為全球數百萬名旅客提供卓越的飛行體驗。我們很高興見證GX航空機上寬頻技術在卡達航空龐大的機隊中獲廣泛採用，並對提升旅客的機上體驗發揮了重要作用。卡達航空的空中網絡一直廣受旅客好評，隨著第100架配備機上WiFi服務的飛機加入，更多旅客將享受到卓越的空中上網體驗。」

卡達航空在其樞紐機場—杜哈國際機場（HIA）實施嚴格的清潔消毒程序，每10-15分鐘對航站樓內的乘客接觸點進行一次消毒，並在每次航班起飛後清潔登機口、遠機位登機區域的設施。在邊檢、安檢等重點區域，機場還額外增設一次性洗手液。

杜哈國際機場近期還在2020年世界機場大獎評選中，從全球 550 個機場中脫穎而出，獲國際航空運輸評級機構 Skytrax 評為「全球最佳機場第三名」，並連續六年獲得「中東最佳機場」、連續五年獲得「中東最佳機場員工服務」獎項。

(工商 )