北市陳姓女子打電話到快遞公司佯稱需要代墊貨款服務，快遞員預付貨款並送貨到目的地，卻遍尋不到收件人，回撥電話找陳女，她失去聯絡，且避不見面，快遞公司損失數千元。陳女自去年6月初起，詐得6萬3956元，還有入住高級旅店後落跑，士林地院審結，依5次詐欺取財罪，分別判處有期徒刑2到3月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬，全案仍可上訴。

陳女去年5月31日入住劍潭捷運站旁的旅店，入住7天後退房，她告訴旅店員工，自己出車禍而且錢包遺失，不方便立即付款，住宿費會等保險公司理賠後匯款到飯店帳戶，當旅店員工催款時，她又謊稱找朋友借錢、父親協助，卻仍然遲遲不付錢，之後就搬離旅店失去聯絡，員工因而報警處理。

無業的陳女，更在6月中、7月中，佯稱要使用代墊貨款服務，要求快遞公司派人收貨，並代墊貨款，分別有3300元、1800元，3500元，但快遞員到達指定地點，卻都找不到收件者，回撥電話，陳女不接電話又消失不見，最後1次直接訛詐1萬8000元。

檢警根據電話通聯資料找到陳女，她坦承每星期只要她沒錢花用，就以此方式騙取零用錢，用於滿足自身私慾。法官認為，陳女破壞社會大眾對於財產交易秩序的信賴，考量陳與被害快遞公司達成和解，雖尚未依約履行但惡性並不重大，第1次和最後1次金額較高，判處有期徒刑3月，中間3次則詐騙數千元，判處有期徒刑2月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金。

(中時 )