蔡英文總統今天前往澎湖視導海陸空三軍，她在慰勉海軍146艦隊表示，最近因應共軍演習，國軍各級部隊24小時輪值戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，更是全神貫注，一刻都沒有鬆懈。期勉海軍弟兄姊妹持續保持高昂士氣，上下一心，捍衛海疆。

國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌及146艦隊副艦隊長林繼煜，今天陪同蔡英文視導海軍146艦隊，蔡英文抵達後聽取任務簡報，於子儀艦現地視導並頒發加菜金，感謝海軍弟兄姊妹們的辛勞付出。

蔡英文表示，最近因應共軍演習，國軍各級部隊24小時輪值戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，更是全神貫注，一刻都沒有鬆懈。因此，今天她來到澎湖，一一視導海、陸、空三軍部隊，希望透過她的行程，讓更多國人明白，中華民國國軍是如何帶著榮耀，在第一線守護國防安全。

她說，在子儀艦劉哲文艦長的說明下，她走過子儀艦的戰情室及船艙，特別能感受到海軍弟兄姊妹的辛苦。在海上，大家面對天候、風浪的變化，要在狹窄、搖晃的船艦上全天候執勤，真的是非常不容易。

蔡英文表示，海軍不僅要長時間出海，任務也常有不可預測性。就像是前幾天，子儀艦接獲緊急任務，必須即刻出海，就連各位原本訂好的飲料，都來不及照約定領取。不過很窩心的是，店家特別發文，表示「保衛國家安全是重要任務」，一定要力挺國軍，要大家不要擔心，網友對店家的反應，也大力表示支持。

她說，從這件事情我們可以知道，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，更願意把肯定說出口。她相信，這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現，只要我們上下一心，再大的風浪，臺灣都一定可以克服。

今天，她除了來慰勉各位弟兄姊妹的付出，也把遲到的飲料帶過來了。希望大家稍作休息後，能保持高昂士氣，繼續捍衛海疆。下週四就是中秋節，她要提醒大家，有時間就提前跟家人聯絡，讓家人放心，並預祝佳節愉快，任務順利。

(中時 )