台北市長、民眾黨主席柯文哲針對參選2024總統一事，日前在議會質詢時表態「我不是想過，是直接準備」。對此，民眾黨立委蔡壁如今接受電台專訪表示，柯一向都是那麼率真表達，誠實豆沙包吃太多，雖然柯文哲說在準備，「但沒有叫我們做什麼準備」，有時候可能是他心理素質開始準備，因最近被打得有點過頭。蔡壁如也透露，曾與北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩談過，黃瀞瑩有表達過意願，但從高雄選舉學到的經驗，小黨要選要盡早做準備。

針對柯文哲表態參選2024總統選舉，蔡壁如表示，柯一向很率真表達想法，她不會去評論好或不好，既然話都已經講出去，就是先做後面的風險評估。

外界質疑柯文哲無心市政，蔡壁如提出事證反駁，像是台北市很多市場改建等，諸多政績卻被一筆帶過；反倒是大巨蛋歷經20多年、那麼多任市長，最後卻怪罪到柯文哲身上，對柯文哲而言其實是來善後。

蔡壁如認為，柯文哲從台大教授到行政單位，有時候可能話講太滿，大家聽起來很爽，但應該是把事情做好、把真相告訴老百姓，例如大巨蛋停工過程改善部分，像是增加防火區劃的地方加強安全、逃生路線等，逐一項目獲得改善。

民進黨布局2022地方選舉，傳出黃瀞瑩有意投入士林北投區議員選舉，蔡壁如說，自從辭去黨組織部召集人，很少收到這方面訊息，但過去跟黃瀞瑩聊過，她說有意願；但曾代表民眾黨參與該區立委補選的陳思宇是否也會參選，蔡壁如說，「思宇好像還沒確定要不要選」，但她認為，小黨要選就要盡早做準備。

(中時 )