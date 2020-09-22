吃飯時，大家是否有注意到有些白米飯帶有紅線、紅斑？或是在糙米飯中摻雜一些紅色的米粒？農委會指出，這些都是混雜紅米的產品。仔細品嘗，混雜的米飯吃起來的口感較乾硬，混雜越多，適口性越差。混雜紅米的水稻田也會降低稻穀產量與品質。

農委會指出，近年來，因跨縣市的秧苗調度，紅米發生有日趨嚴重的情形。紅米外觀呈現紅色，植株較高，早熟，易落粒，稻穀休眠性高，已成為水田中重要雜草，故又稱為雜草型紅米。

田間栽培時，農委會指山，若秧苗或田間混雜比例高，會使當期作產量及品質下降，且掉落田裡的紅米休眠期可達1-2年，使未來幾期作稻米混雜風險相對提高。當混有紅米的稻穀進入碾米加工廠時，在碾製糙米及白米的過程，碎米率增加，使糙米率、白米率明顯下降，直接影響產量；當紅米混入包裝米時，消費者則易吃到口感乾硬，食味品質較低的產品。亦即紅米入侵時，生產者、加工業者及消費者都受到影響。

農委會為提升稻米品質，有效減少田間紅米的發生，使消費者能獲得優質產品，在生產過程也有防範撇步提供予農友參考：

1. 取得優良種苗：產生紅米的原因，主要為秧苗品種混雜所致，純正的稻種繁殖工作專業性高，從田區整備到收穫調製均有嚴格的操作流程。建議農友避免自行留種，以免造成品種混雜。應該向合格秧苗業者購買高純度的秧苗，以三級繁殖制度下設置採種田的業者，或向各改良場所技術移轉，取得原原種之業者尤佳。

2. 田間管理：若田間已有紅米混雜情形，因紅米具有休眠性，掉落於田間生長後，易造成下一期作稻米混雜，建議農友可採取下列措施：

(1) 增加灌水、整地作業：如田區有紅米發生，收穫後建議田區淹水，促使紅米發芽後再耕犁，並以7至14天間隔，重複2-3次，除了可以耕除前作落粒稻種，也兼具雜草防除功效。

(2) 田間去偽去雜：如前期作有紅米混雜情形，在本期作水稻分蘗、抽穗至收穫期間，建議農友進行2-3次田間去偽去雜工作。在插秧後進行補秧期間，如發現非插秧行株距位置上長出之秧苗，可直接踏埋至田裡，避免混雜；在曬田至水稻孕穗時，建議巡查田間是否有提早抽穗、葉片暗紅或植株特別高大的稻株，如有需整叢割除；水稻勾頭後，建議巡查田間稻株穀粒是否有顏色暗紅、帶有雜斑或高度不同之異型稻株，若有也需整叢割除。

(工商 )