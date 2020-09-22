兩年一度全民運動會10月17日將在花蓮登場，聖火26日晚間將於花蓮東大門廣場點燃；花縣府將利用燒狼煙引燃聖火，宣告活動即將展開，藉繞境全台傳遞聖火，促進城鄉交流，鼓勵民眾共同參與。

全民運動會籌備處聖火組長許傳德表示，今年全民運動會在花蓮舉辦，當天也會邀請豐濱鄉大頭目黃新喜，持太平洋海水、中央山脈泉水及原住民小米酒，帶領大家倒入狼煙台，以原住民燃狼煙方式，向全台宣告活動將展開。縣長徐榛蔚點燃主聖火後，6隻副火把也會一同點燃，利用這7隻火把遶境全台灣。

聖火繞境分為離島組及本島組，許指出，離島組預計28日從縣府廣場同時出發，為期3天傳遞至澎湖、金門及連江縣；本島預計在10月5日從縣府廣場出發，利用8天逆時針繞行台灣，每天至少行經3至4個縣市，以車輛傳遞聖火至縣市首長指定地點的方式進行。

許傳德說，縣境聖火傳遞則預計在10月13至15日，由各鄉鎮市中小學組成聖火傳遞隊，以路跑1公里方式傳遞聖火；另有6個鄉鎮長會組成聖火隊，分別在各自的轄區路跑500公尺傳遞路程，最後一天則由花蓮市長魏嘉賢完成傳遞。

花蓮警分局26日晚間6時，將於東大門廣場周圍重要路口加強指揮，以利交通順暢；全民運動會各場館修繕整建作業也已陸續完成。

(中時 )