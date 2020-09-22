共機連續連續幾天大舉擾台，數度飛越海峽中線示威挑釁，最近的還距離僅37海浬，造成我方空防吃緊。尤其是戍守空防第一線的澎湖馬公基地的空軍IDF「天駒部隊」更是任務繁重，蔡英文總統上午特別前往進行視導。空軍面對今年特別緊張情勢，已規劃每年4月到9月底駐防的「天駒部隊」，將破例延長駐防時間至年底，有效嚇阻與即時攔截共機，空軍司令部對此不表評論，表示未來會向立法院與各界說明。

空軍在每年的4到9月期間，會由台中清泉崗丶台南聯隊，輪流派出IDF戰機前進部署到澎湖馬公基地，執行台海第一線警戒攔截的「天駒任務」。

據了解，大陸離我最近的空軍基地只要戰機起飛後出海，進入我方領空最快需10分鐘，但抵達海峽中線僅5分多鐘，IDF經國號戰機為國內三型二代機，唯一能在5分鐘緊急起飛的機種，因此天駒部隊皆為IDF戰機聯隊擔負。

實際上，馬公機場屬於空軍夏天訓練基地，從民國53年起，進訓的部隊代號就是「天駒」，負責轄管台灣西部海域空域安全。

由於駐訓任務屬常態性，天駒任務除了要執行緊急攔截任務外，同時讓空軍作戰指揮部在調度、實施戰備轉場前置訓練上有有極大功效，讓各部隊能應付機動移防能力與保休問題，甚至規劃後勤補給運送。

但也因為負責的是快速攔截，因此進駐馬公機場的經國號戰機，在執行任務時，都僅掛載僅配備劍一與劍二型空對空飛彈，以輕裝加長滯空時間與執行靈活的纏鬥。

(中時新聞網)