國道5號開放大客車通行後，迄今仍無「宜蘭市─新店」線，為提高客運業者經營意願，今天（22日）宜蘭市長江聰淵宣布，市公所願意提供100萬元做為業者經營獎勵金，盼能解決溪北地區民眾的乘車需求。

宜蘭市公所指出，國道客運有「羅東─新店」線，但近年陸續接獲民眾陳情，盼能有「宜蘭市─新店」線，2年前公路總局辦理公告評選，有業者投標後，又放棄籌備、經營，翌年重新公告路線開放經營，但沒有業者願意參與評選。

江聰淵說，民眾到宜蘭市的宜蘭轉運站，但轉運站無新店線，只能南下到羅東換乘，回程還要從羅東再回宜蘭市，相當耗時，欠缺這條路線，民眾只好選擇開車，這是造成雪隧塞車的原因之一。

江聰淵表示，市公所請交通部再辦理重新公告，還提出1年100萬元獎勵金，至少補助2年，用來補貼業者營運成本，「這100萬元是市公所很大的誠意。」希望能夠有業者願意投入「宜蘭市─新店」線的營運。

(中時 )