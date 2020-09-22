新冠肺炎疫情來襲，改變日常生活的每一方面，也促成跨企業甚至跨國家的團結合作。據《財富》雜誌最新公佈的2020年度「改變世界（Change the World）」排行榜，阿里巴巴集團名列第二，也是自該排行榜在2015年發佈以來排名最高的一次。

今年「改變世界」排行榜特別強調團結合作，當全球共同面對如疫情大流行、氣候變化及嚴重收入不均等大型議題，合作成為企業至關重要的考慮因素。今年阿里巴巴排名僅次於全球近200家新冠肺炎疫苗研發機構的聯合提名。

《財富》指出，當新冠疫情發生時，阿里巴巴展現其全球基礎設施在應對危機時的靈活性。例如疫情出現初期，致力倡議公私營合作的世界電子貿易平台（eWTP）；阿里巴巴國際站也累計協助分發超過2600萬件個人防護物資。

同時在抗疫工作領域外，《財富》表示阿里巴巴為電商平台上的中小企業提供及時保障，包含與螞蟻集團共同向平台上的中小企業，以低息貸款及現金周轉等形式提供約200億美元的財政支援。

《財富》「改變世界」排行榜旨在鼓勵企業滿足一些社會上未被解決的需求，評選委員會評估被提名企業時，會考慮以下4項因素包含可衡量的社會影響、經營成果、創新程度及企業整合程度。

(旺報 )