台灣訂婚、結婚習俗多到爆，網友在PTT發問，「有人知道訂婚宴，男方吃到魚時，要集體走人嗎？」其他網友專業回覆，男方若吃到最後一道，代表把女方「吃到底」（佔盡便宜），見魚離席，表示將來「留餘地」。

原PO發問，「大家知道男方吃到一半要離開嗎」，網友們七嘴八舌表示，這是訂婚才有的習俗，而且男方要默默離開，不能跟女方這邊的人說再見或示意；女方就當沒看見，繼續吃自己的。

有網友說，她遇過這樣的場景，震驚到以為「男方是不是不想娶了」，一問才知原來有這種習俗。網友開玩笑稱，萬一女方不喜歡親家，「第一道菜就上魚」，叫男方知難而退。

其實上述狀況若雙方家長有共識，倒也不用執行得這麼徹底，例如上菜順序調整一下，魚放到倒數第二道，這樣既沒吃完，也讓男方親友填飽肚子，皆大歡喜。

通常魚會放在第六道菜前後，就有網友認為，這年頭百無禁忌，吃到最後也沒關係，「不然一桌這麼貴，只吃一半划不來」。

(中時新聞網)