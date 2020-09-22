彰化一名詹姓男子每周1、2次帶妻子與Mazda車友聚會，沒想到妻子竟與一名王姓車友暗通款曲，不僅私下約出遊，還多次到摩鐵開房間。某日詹男到摩鐵抓姦，目睹王男裸下半身與妻子同睡一床，憤而提告。

詹男控訴，妻子2019年10月起時常晚歸，剛開始大約晚上10、11點回家，後來變成凌晨甚至早上，卻始終不說晚歸原因，同年11月底，詹妻連續2天沒有回家，卻PO文打卡到哪裡玩，因發覺有異，便開始循線追查，結果發現妻子竟然搭上王姓車友，2人不僅手牽手出遊，還多次到摩鐵開房間。

據「東森新聞雲」報導，詹男同年12月底發現妻子再次與王男出遊，便聯合徵信社及警方，到基隆一間摩鐵捉姦，當場目睹王男赤裸下半身與妻子共處一室。警察離開後，2人元旦清晨還到阿里山看日出，詹男氣的對2人提告求償100萬元。

彰化地院審理時，王男與詹妻坦承一起出遊同住一房，但否認有發生關係，聲稱2人情同兄妹。王男強調，在摩鐵沒穿褲子是因為他在上大號，警方進門時來不及穿褲子，一切都是誤會。詹妻則表示，自己有憂鬱傾向，找王男僅是聊夫妻感情問題，想獲得解答。不過法官認為2人行為已逾越一般男女正常分際交往情形，審結後判2人應共同賠償詹男15萬元。

(中時新聞網)