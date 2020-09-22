受制美股短線連番重挫，亞股包括南韓、大陸、香港與新加坡等市場也演出不佳，使台股短多欲振乏力；在內、外資法人同步調節權王台積電、傳產與金融等重量級權股下，使盤勢開低殺低，極短線呈現散戶多殺多窘境，加權指數連續向下跌破10日線、月線與12700點。

周二重量級集團股站在多方者，僅低價群創、台玻兩檔力守榮面，統一、長榮與友達等穩平盤，餘多臉色鐵青。

包括鴻海、股王大立光、台塑四寶、台泥、亞泥、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中鋼、中華電、南亞科、日月光投控、聯電、長榮航、仁寶、華航、廣達、和碩、遠東新、台達電、聯發科、台灣大及第一金等，都走勢疲軟。

加權股價指數終場大跌149.61點，報12645.51點，與季線12555點的差距未及百點，單日跌幅1.17%，成交1693.88億元。

櫃買市場方面，短線僅航運類股逆勢大漲，力挺多方，但生技、電子雙主流大幅拉回，加上紡纖、化學、電機、鋼鐵、營建及觀光等族群也表現不佳，使盤勢開低之後，同樣欲振乏力，終場指數大跌1.35%，報165.1點，成交453.55億元。

業內人士指出，日前盤勢一度再衝高至萬三大關之上，且收場還創歷史新高之際，即受制技術指標在高檔明顯熊背離，而隨時有拉回修正危機，未料近期大盤果真跌多漲少，顯示投資人在高檔居高思危心態濃厚，雖權值股仍穩步輪動，但整體追價動力急剎車，不排除將拉長區間之中期整理時間。

此外，美國總統大選之選情緊繃，且中美關係在南海問題與科技戰上互不相讓，多是市場不可掉以輕心的變數風險，因此，短期在高檔仍宜建立高風險意識，適度落袋為安，持盈保泰，再視消息面變化，伺機而動。

(工商 )