藝人「小鬼」黃鴻升驟逝，眾人除了不捨如此年輕的生命突然消逝，也感嘆他過世後感情才見了光，跟峮峮秘戀超過一年都為了保護女方，更讓人覺得不捨，而女友峮峮在靈堂開放時天天到場陪伴，被發現她從第一天就貼身的黑外套，其實是男友生前的外套，讓人看了好心疼。

峮峮在小鬼過世隔天，在IG貼出他的照片認了兩人相戀多時，待小鬼靈堂開放後，峮峮連三天都一身黑現身，一待就是一整天，也被發現雖然都是黑衣，但有件外套她日日不離身，第一天緊緊拿手上、之後都穿著，那其實是小鬼的外套，如今摯愛已離開，這件外套被看做是小鬼「最後的溫柔」，峮峮一直穿著，猶如還能彼此擁抱。

峮峮這三天去男友的靈堂，都是早去晚回，為了親送摯愛最後一程，唯最後一一天提早走，經紀人解釋當天她是因工作先離開，因這代言2、3個月前就談定，有很多工作人員參與，當天要定裝，於是詢問過峮峮是否有辦法接受，「她很懂事，表示可以參與定裝」，不希望耽誤大家，讓經紀人看了很心疼，「我在某個層面很謝謝鴻升，他自己也是表演者，他一直給峮峮很多正向的觀念跟態度，所以她一直很專業」。

經紀人也透露峮峮現況，「這3天峮峮在靈堂，心裡平靜很多，不然之前她睡少吃少，非常擔心她」，原本她這周三、四有球賽啦啦隊工作，目前經紀公司考量她的身心狀態，已取消工作讓她好好沉澱，至於未來的工作安排，經紀人坦言還在協調中，但表示所有客戶都能體諒她的心情，連談好請峮峮po文的廠商，都說可以再緩一下。

而Passion Sisters女孩很多成員跟峮峮交情好，小鬼噩耗傳出後，峮峮幾乎不看訊息，PS女孩也來問經紀人峮峮的狀況，22日大家說好到峮峮家陪伴一整天，就是希望她早日走出傷悲。

(中時新聞網)