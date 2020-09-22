彰化和美鎮竹營里里長緊急公告里內「送肉粽」除煞路線，請民眾注意迴避。（截自《和美鎮竹營里鄉親》臉書社團）

彰化「送肉粽」儀式4天內有2起，請民眾注意。芳苑鄉喪戶21日晚間8點半進行送肉粽儀式，從二林到芳苑無人海邊；和美鎮竹營里長王金英也在臉書貼文，表示25日晚間6點至11點里內有送煞儀式，請居民這段時間如非必要請勿在外逗留，以防沖犯。

芳苑鄉鄉喪戶21日晚間才進行肉粽儀式，而和美鎮竹營里長王金英也透過臉書發文，表示里內和頭路25日晚間6點至11點將舉辦鍾馗送吊煞科儀（送肉粽），安撫民心，提醒居民在這段時間請勿在外逗留，以防沖犯。路線為：和頭路往德美路、彰美路六段，再至西川路往出海口，完成送煞，預估晚間10點30分至11點做完法事，送上貨車，沿路用車載至出海口，請民眾勿驚慌。

「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。民間認為，吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超度轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

(中時新聞網)