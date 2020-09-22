先前因颶風薩莉削減了美國原油產量，加上高盛（Goldman Sachs）預測可能造成原油供應短缺等因素影響，帶動美國乙烯市場上漲。最新報價，美國海灣乙烯現貨，報每磅25.75-26.25美分。

據CIP商品行情網顯示，過去一周美國乙烯價格持續上漲，其中美國海灣乙烯現貨報價，自上周最低點報每磅23.75-24.25美分，迄今已漲逾8%。(商品行情網)

(時報資訊)