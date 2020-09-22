《商情》供給減少 美國乙烯市場漲逾8％ 14:152020/09/22 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 先前因颶風薩莉削減了美國原油產量，加上高盛（Goldman Sachs）預測可能造成原油供應短缺等因素影響，帶動美國乙烯市場上漲。最新報價，美國海灣乙烯現貨，報每磅25.75-26.25美分。 據CIP商品行情網顯示，過去一周美國乙烯價格持續上漲，其中美國海灣乙烯現貨報價，自上周最低點報每磅23.75-24.25美分，迄今已漲逾8%。(商品行情網) (時報資訊) #海灣 #美國 #乙烯 #漲逾 #現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》恐重啟封鎖＋銀行股風暴 歐洲股市重挫逾3％ 09:432020/09/22 財經 《科技》大尺寸面板供需續緊 TV面板報價估Q4再漲10％ 08:012020/09/22 財經 《商情》運價續漲 BDI指數漲近1.5％ 10:002020/09/22 財經 《國際油價》疫情確診攀升 倫敦油市跌近4.5％ 10:002020/09/22 財經 電視面板 Q4有望續漲10％ 04:102020/09/22 產業．科技 《商情》獲利了結 棕櫚油期貨跌逾2％ 10:002020/09/22 財經 《商情》美元走強 拖累紐約期金重挫逾2.6％ 10:002020/09/22 財經 《韓股》美股重挫 韓股跌逾2％ 11:422020/09/22 財經 《汽車股》裕日車苦盡甘來 下半年估賺逾1股本 11:252020/09/22 財經 《台北股市》外資止連9周流出 台股冒2亮點股 09:092020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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