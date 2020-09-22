宜鼎(5289)旗下子公司安捷科，近日整合最新MQTT協定，已獲得台灣業者多家車聯網客戶導入應用。安捷科憑藉全面的硬體，軟體和系統整合，再加乘宜鼎團深耕全球工控領域資源，合力強攻物流與車聯網，並具未來市場潛力。

安捷科長期專注於車聯網與物流應用，近日於車輛定位追蹤器中，創新導入物聯網MQTT通訊協議，與傳統的追蹤器技術相比，MQTT可大幅簡化設備與平台之間資料傳輸的流程、節省頻寬流量、增加連線穩定與反應速度，最高可省下75%通訊成本。目前安捷科已將MQTT技術導入旗下車輛GNSS定位追蹤器產品RIFA-S以及RIFA-M系列，並已獲多家台灣業者導入。

安捷科長期專注於車輛定位技術，並深入車聯網以及物流管理等領域。面對移動中的車輛管理，遠端車輛追蹤器的準確性與反應速度，經常會受限於通訊基地台的訊號能力，如何持續保持快速的反應，同時減少耗電與的電池使用量，正是系統設計的關鍵。MQTT通訊協議，能達到最佳可靠性、最小化網路頻寬和設備資源要求，並且符合物聯網開放標準協議，因此非常適合像車隊管理這樣的應用情境。

安捷科專注為車聯網應用而設計產品，目前安捷科旗下兩大車輛追蹤產品方案RIFA-S與RIFA-M，能提供定位、防盜、用戶自定義的電子圍欄，駕駛行為分析等功能，為車隊管理、公共交通、行車安全、車輛數據蒐集，車輛定位追蹤，和無人車應用，提供高效率解決方案。

(時報資訊)