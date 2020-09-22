斗六市鎮西國小去年底試辦辦智慧校園計畫，悠遊卡結合學生證，讓家長了解孩子出席情況。（資料照片／周麗蘭攝）

雲林縣政府去年在斗六市鎮西國小試辦智慧校園計畫，悠遊卡結合學生證，讓家長了解孩子出席情況；今年六月在古坑鄉水碓國小試辦再升級，小學生的卡片再綁定家中長輩，鼓勵老人家攜帶有定位功能的香包，教育處本學期再升級為「智慧校園親師生平台3.0」，預計本學期結束前上路。

教育處表示，「智慧校園親師生平台3.0」，將以悠遊卡結合學生證、借書證、校務、榮譽榜、假單、聯絡簿、健康資料，在全縣二十鄉鎮的中心國小先行實施，希望在本學期結束前能上路，估計涵蓋1萬1000多名學生。

教育處表示，這項作法採自願制，家長如不同意也不勉強，從試辦的斗六市鎮西國小、古坑鄉水碓國小經驗得知，親師生加強聯繫的效果滿不錯。

去年十二月教育處先在鎮西國小試辦，悠遊卡結合學生證，再透過LINE官方帳號平台，學生上下學時刷卡，方便家長掌握孩子出勤，學校緊急通知、政令推廣也以能推播。

今年六月在古坑鄉水碓國小試辦智慧校園2.0計畫，發給小學生的「天倫Ｄ＋卡」可綁定家中長輩，鼓勵老人家攜帶有定位功能的香包，作為長期照護的一環，該校兩周內有100多名長者自願加入。

水碓國小校長喬祺表示，「天倫Ｄ＋卡」以藍芽為工具，不須靠卡，可記錄學生行走過的路徑，萬一不小心走到危險區域，平台也會通知校方。

(中時 )